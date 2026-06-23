日本歌手協会恒例「夏まつり歌まつり2026」が24、25日、東京・練馬文化センター大ホールで開催される。25日夕の部では5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった菅原洋一さんの長男・菅原英介が父をしのんで歌う。菅原さんは本コンサートに出演予定だったが、かなわなかった。英介は父の出世作「知りたくないの」を、心を込めて歌う。他にも24日には伍代夏子（64）が「アマン」を協会理事長で司会の合田道人（64）とデュエッ