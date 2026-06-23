愛知・名古屋アジア大会に臨む飛び込みの日本代表が23日、滋賀県草津市のインフロニア草津アクアティクスセンターで報道陣に練習を公開した。パリ五輪男子高飛び込み銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）が調整。練習後に取材に応じ、「アジア大会では安定性と入水の切れをさらに上げていかないと、金メダルっていうところには届かないと思う。そこを改めて意識しながら練習を積んでいければ」と抱負を口にした。銀メダルを