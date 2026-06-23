歌手・中島美嘉(43)が23日までに自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケート選手との2ショットを公開した。「スケーターの三原舞依ちゃん来てくれました」と書き出した中島。「可愛いし優しいし嬉しかったいつもありがとう」とつづって2ショットをアップした。「ん？顔のデカさ違いすぎて」と自虐も。「ごめんなさいね」と添えた。ファンからは「好きなお二人が一緒にいる！」「お2人とも違った魅力に溢れてます」「