東京市場まとめ 1.概況 日経平均は50円高の72,404円と上昇して取引を開始しました。もっとも、過熱感の高まりもあり、寄付き後は下落に転じました。前場は中ごろには持ち直す場面が見られましたが、後半にかけて再び下げ幅を拡大し、前引けは642円安の71,711円となりました。後場は下げ幅を拡大する展開となりました。好調な半導体関連銘柄への売りが指数を押し下げ、一貫して下落した日経平均は2,565円安の69,788円で安値引けと