元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、ダンスパフォーマンスの個性について語った。亀梨をよく知る元「Hey！Say！JUMP」の俳優・中島裕翔がVTR出演し、亀梨のターンに言及。「俊敏にキレよくぱっと止まるのが、今までのあれ（価値観）だったんですけど、亀梨さんのって、ひと癖あるんですよね。くねってさせてから回ってくる。それが妖艶だっ