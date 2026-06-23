東京・あきる野市の「東京サマーランド」で夏休みを前に、不審者が爆発物を仕掛けた想定のテロ対処訓練が行われました。訓練は、不特定多数の人が集まる施設やイベント会場、公共交通機関といった、いわゆる「ソフトターゲット」がテロの標的となった場合に備えて行われました。サマーランドの職員が「拳銃のようなものを持った不審者が暴れている」と110番通報。職員が利用客を安全な場所へと誘導すると、駆けつけた銃器対策部隊