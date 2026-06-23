サンリオの辻朋邦社長は23日、オンラインで開いた決算記者会見で、元常務の斎藤陽史氏が米国子会社から計約2億5千万円に上る不正な報酬を受け取っていた問題について「ガバナンス（企業統治）に課題があった。多大なるご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。本社から子会社への監督を強化し、再発防止を図る方針も説明した。斎藤氏は5月末に常務を辞任し、サンリオは社長を含めた幹部2人の報酬返納を公表してい