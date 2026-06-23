日本野球機構(NPB)は23日の公示を発表。DeNAは入江大生投手と梶原昂希選手を1軍登録しました。入江投手は、今季6試合に先発し、0勝2敗、防御率6.57を記録。前回登板となった12日のロッテ戦では2回には山口航輝選手、4回にはソト選手のソロホームランを浴びるも、それ以外はヒット1本に抑えるなど5回2失点でした。今季初勝利を目指し、この日行われる中日戦に先発予定です。梶原昂希選手は、大分県出身の5年目の26歳。今季はここま