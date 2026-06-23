俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。名優・松田優作さん（1989年死去、享年40）との出会いを振り返った。この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。20代、30代当時は「せいふのある役にまず着けなかったよな。大部屋だからな。アクション中心だろ」と振り返った。せりふをもらっ