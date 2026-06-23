ラオスで17日、特殊詐欺の拠点とみられる場所が摘発され、日本人の男女9人を含む17人が拘束されました。拠点からは「警視庁」と書かれたニセの警察手帳のようなものも見つかっています。地元当局によりますと、ラオス北部のシエンクワーンで17日、特殊詐欺の拠点とみられる場所が摘発され、日本人の男女9人と中国人の男女4人、台湾出身の男4人の合わせて17人が拘束されました。拠点からは「警視庁」と書かれたニセの警察手帳のよう