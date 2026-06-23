◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神梅野隆太郎捕手▽阪神浜田太貴外野手▽ＤｅＮＡ入江大生投手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手▽広島中村奨成外野手▽ヤクルト石井巧内野手【出場選手登録抹消】▽広島辰見鴻之介内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク上沢直之投手▽ソフトバンク岩井俊介投手▽オリックス博志投手▽楽天滝中瞭太投手【出場選手登録抹消】