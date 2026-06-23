◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）ロッテが２３日、日本ハム戦（エスコン）で３安打無得点に終わり、４連勝を逃した。日本ハム先発の北山に３安打完封を許し、二塁すら踏めなかった。この日、西岡剛チーフ打撃兼走塁コーチ（４１）がベンチ入り出ず。サブロー監督は「体調不良」と説明。あす２４日の日本ハム戦（エスコン）でのベンチ入りは当日の体調を見て判断するという。この日、５回表の