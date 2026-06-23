プレミアムバーボンウイスキーブランド「ワイルドターキー」は、ブランドの歴史と伝統を振り返る新たな限定シリーズ「アーカイブズ」コレクションの始動を発表した。その第一弾として、伝説的なヴィンテージボトルへのオマージュとして誕生した「ワイルドターキー アーカイブズ ゴールドフォイル エディション」を7月1日から数量限定で発売する。○伝説的ヴィンテージボトルを現代に再構築本商品を手掛けたのは、ワイルドターキー