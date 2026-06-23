俳優の亀梨和也が、７月５日のＮＨＫＢＳの音楽番組「ＴｈｅＣｏｖｅｒｓ」（後１０時５０分）に出演することが２３日、発表された。同番組へは３年ぶり３回目の出演で、独立後は初登場となる。７月８日に初ソロアルバム「ＷＡＶＥ」を発表する亀梨を迎え、「時代に刻まれるファーストアルバム」の名盤を特集。「ＷＡＶＥ」、音楽史に刻まれる初アルバム収録の大ヒット曲の中から「Ｈｅｌｌｏ，Ａｇａｉｎ〜昔からある場