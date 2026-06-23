女性に警察官や消防士、海上保安官の仕事に関心を持ってもらおうと、女性限定の体験会が開かれました。 このイベントは、警察、消防、海保の女性受験生を増やそうと、おととしから開かれています。 今年は中学生から30代の女性69人が参加し、消防の放水や救急車への乗車などを体験しました。 また警察業務では、300キロ以上ある倒れた白バイを起こしていました。 （高校生）「警察官になりたい。本当に貴重な体験ができた