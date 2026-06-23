【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの神田うのが6月22日、自身のInstagramを更新。父の日の家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人タレント「幸せが伝わってくる」夫＆長女との家族3ショット◆神田うの、夫＆長女との家族ショット公開神田は「娘のカルテット・マスタークラス受講の見学（同行）をした後、知り合いの社長さんが新しくオープンしたというスッポン＆お蕎麦のお店で父の日ディナーしました」と