鹿児島市内の小学校では、水泳授業の民間委託が試験的に始まっています。プールの老朽化や教員の負担など、鹿児島市が検証を進めています。 鹿児島市の明和小学校の1年生がやってきたのは、学校のすぐ隣にある民間のスイミングスクールです。 民間に委託した背景…学校のプールの老朽化や教員の負担軽減など 水泳授業の指導のほとんどをスクールのスタッフが担います。民間に委託した背景にあるのが、