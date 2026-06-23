明太子とバターの間違いない組み合わせに、たっぷりの薬味をプラス。万能ねぎとみょうがのさわやかな香りと食感がアクセントの、夏にうれしいあえ麺です。麺は電子レンジで加熱するだけなので、火を使いたくない暑い日にもぴったり。手軽ながらおいしすぎます……！『薬味明太バターあえ麺』のレシピ材料（2人分）中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g） 辛子明太子……1/2はら（約40g） 万能ねぎ……8本（約50g） みょうが…