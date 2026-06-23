【モデルプレス＝2026/06/23】AKB48の公式サイトが6月23日に更新された。同日をもって、19期生・花田藍衣（はなだ・めい／21）との契約を解除したと発表した。【写真】AKB次世代メンバー6人、華やか晴れ着姿で集結◆花田藍衣、AKB48史上初の契約解除5月1日、体調不良のため活動を休止すると発表していた花田。今回、公式サイトでは「花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」