【モデルプレス＝2026/06/23】フリーアナウンサーの中村江里子が6月22日、自身のInstagramを更新。夫のシャルル・エドゥアール・バルト氏と娘が手を繋いで歩く後ろ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】57歳元フジアナ「2人ともスタイル抜群」フランス人夫＆次女の手繋ぎ姿◆中村江里子アナ、夫と次女の後ろ姿ショット公開中村アナは「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」とつづり、イタリア