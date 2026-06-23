地元・倉敷市でデスメタルライブを行った世界的に活躍するバンド「Defiled」 岡山県倉敷市にある介護福祉の事業所が運営している、コミュニティスペース。普段は地域の高齢者や子どもたちの憩いの場なんですが……22日、ちょっと「意外なイベント」が行われました。 倉敷市真備町辻田にある「ぶどうの家BRANCH」で22日行われたのは、日本を代表するデスメタルバンドとして、世界的に活躍している「Defiled（ディフ