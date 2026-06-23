リンクをコピーする

ＮＹ金時間外取引４１３４ドル付近に下落、世界的な株式市場の調整で 東京時間16:13現在 ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4134.10（-68.60-1.63%）