ドル円、すぐに１６１．５０台に戻す＝ロンドン為替 ドル円は161.33レベルに安値を広げたあと、すぐに161.50台に戻している。本日これまでのレンジは161.33から161.74まで。介入警戒感が上値を抑える一方、根強い円キャリー取引の需要もみられている。 USD/JPY161.55