メインシナリオ・・・このところ直近の安値を更新しながら下落しており、下値指向が強まっている。きょう、0.5684ドルまで一時下落し、4月6日の安値0.5681ドルに接近しており、その水準を下抜けば、昨年11月21日の安値0.5581ドルを試す可能性がある。さらに下がるように、0.5500ドルの節目や昨年4月9日の安値0.5486ドル、2020年3月19日の安値0.5470ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の0.5