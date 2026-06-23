メインシナリオ…もみ合いながら上値の重い展開を続けている。21日線接近では上値を抑えられており、下値を探る展開が続くとみられる。その場合、6月11日の安値112.04が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、一目均衡表の雲の下限の111.76、4月30日の安値111.33、110円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の上限の113.36、114円の節目、6月2日の高値114.92、115円の節目などを試すとみら