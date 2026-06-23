各局のテーマ曲をみると…史上最高得点でチュニジアを撃破、日本代表の勢いが止まらない。サッカー「FIFAワールドカップ2026」で日本代表のグループリーグ3試合のうち、地上波では初戦のオランダ戦と3試合目のスウェーデン戦をNHK、2試合目のチュニジア戦を日本テレビが中継し、日本が決勝トーナメントに進んだ場合は、フジテレビが生中継することになっている。【写真を見る】影響力は確実!?NHKで採用された歴代W杯テーマ曲「