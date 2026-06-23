浦田、プロ初失策にめげるな巨人がリーグ戦再開後の中日3連戦（東京ドーム）を1勝2敗と負け越した。首位から2位に後退だ。これは痛い。【写真】女装コスにも大絶賛！入団時から端正な顔立ちでも話題の「浦田俊輔」交流戦が終わって首位に立ち、最初の相手が最下位に定着する中日ということもあってうまくいけば3タテ、悪くても2勝1敗と思っていた。特に痛かったのは21日第3戦での逆転負けだ。3点リードの8回に大勢がマウン