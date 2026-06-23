オールスターのファン投票は、単なる人気投票にとどまらない。時にはスター選手を土壇場で救い、時には思わぬ選手を上位に押し上げ、時には制度そのものを見直すきっかけにもなってきた。「マイナビオールスターゲーム2026」のファン投票は、6月28日に締め切られる。1951年に市販のはがきによる郵送のみで始まったファン投票は、70年以上の歴史の中でさまざまな出来事を生み、時代とともに投票方式も変わっていった。今回は