俳優・吉岡里帆と今田美桜が出演する、27日より放送の「サマージャンボ宝くじ」新CMに、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎大智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が特別ゲストとして登場。宝くじを購入する楽しさや、抽せん日を待つ期待感を表した『路上ミュージシャン篇』『サマージャンボの歌篇』『ドライブ篇』のほか全9篇のCMに出演する。【動画】妄想トークで大盛り上がり！塩崎大智＆曽野舜太＆吉田仁人今回