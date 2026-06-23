タレントのルー大柴（72）が23日、自身のXを更新し、今と昔のパスポート写真を投稿すると、サッカーW杯で活躍中の日本代表・伊東純也に激似な姿が、ネット上で話題になっている。【写真】伊東純也そっくり！ルー大柴の昔のパスポート写真普段は食事の写真や楽屋のオフショットを投稿しているが、今回は「パスポート ロングタイムアゴー&ナウ」と今と昔のパスポート写真を投稿。若かりし頃のルー大柴を見ることができる。