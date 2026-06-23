お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が23日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。相方の博多華丸（56）とともに3人で番組MCを務める鈴木奈穂子アナウンサー（44）のちょっと恥ずかしい“秘密”を暴露した。サッカーW杯中継のため30分間の短縮放送だったこの日の特集は「スマホのカバー＆フィルムは何を選べば？最新スマホアクセサリー」だった。そのなかで、うっかりスマホを落としてしまったとしても