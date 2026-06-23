タレントの平愛梨（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。最新のネイルアートを公開した。平は「わたしのネイル」と書き出し、夫でサッカー日本代表のDF長友佑都がデザインされた爪の写真をアップ。「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた嬉しすぎる！！」と伝えた。また子供たちも「え！？ママの手にPAPAがいる！！」と大喜びだったようで、「どこにいても4男児