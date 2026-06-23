昨年１１月に行われた第６７回競輪祭を優勝した阿部拓真が２３日、優勝祝勝会を仙台市内のホテルで関係者１８０人を集めて盛大に行った。宮城支部のＧ１優勝は、１９８３年オールスターの菅田順和氏以来の栄冠だった。阿部は「いろんな方々のおかげで祝賀会を開くことができました。会場の扉を開けた時、皆さんの拍手を受けて泣きそうになりました」と感謝の言葉を口にした。続けて「今年のグランプリはいわき平で行われる。