熊本ヴォルターズは6月23日、笹倉怜寿と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの複数年契約となる。 富山県出身で現在28歳の笹倉は、187センチ80キロのポイントガード兼シューティングガード。東海大学付属第三高校（現東海大学付属諏訪高校）、東海大学を経て2019年にアルバルク東京へ加入し、仙台89ERSへの期限付移籍も