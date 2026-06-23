6月23日、日本バスケットボール協会（JBA）は、8月に佐賀県と東京都で開催される男子日本代表チーム（AKATSUKI JAPAN）の国際試合3大会（計4試合）の概要およびチケット販売概要を発表した。 まず8月9日、10日の2日間は、SAGAアリーナにて「日本生命カップ 2026（佐賀大会）」が開催される。対戦相手はFIBAランキング104位（3月3日時点）のモンゴル代表。同ランキング22位の日本にとっては、チー