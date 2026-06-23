ＮＳグループがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を８１万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６６％）、または１５億円としており、取得期間は７月１日から８月３１日まで。資本効率の改善及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）制度において交付される株式に充当するためとしている。 出所：MINKABU PRESS