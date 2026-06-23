２３日の東京株式市場は、これまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連を中心に利益確定売り圧力が強まり、日経平均株価は急落、終値で７万円台を割り込んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比２５６５円５８銭安の６万９７８８円３８銭と９日ぶり急反落。プライム市場の売買高概算は２５億４１３７万株、売買代金概算は１３兆７３５０億円。値上がり銘柄数は３６６、値下がり銘柄数は１１５４、変わらずは４１銘柄だった