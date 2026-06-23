サンリオは２３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２２９８億円（前期比１８．４％増）、営業利益予想は８９５億円（同１５．０％増）とした。年間配当予想は中間・期末各８円の合計１６円を見込んでおり、今年４月１日の１株につき５株の割合での株式分割後ベースで実質２円２０銭の増配となる。 アジアや欧州が業績を牽引。アジアは中国