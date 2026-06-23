キハ40系「SAKU美SAKU楽」（写真：PIXTA）国鉄時代の1977年に登場し、全国のローカル線を支えてきた不朽の名車「キハ40系気動車」。近年は老朽化による引退が進む一方、日本各地で魅力的な観光列車へと改造されて活躍中です。2027年の運用開始50周年の節目を前に、ジェイアール西日本商事が展開する鉄道グッズブランド「トレインボックス」では、西日本各地で大活躍中の大人気観光列車や、懐かしのノスタルジーあふれる地域色をリ