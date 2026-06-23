米沢市によりますと、きょう午後３時ごろ、山形県米沢市通町三丁目でクマ１頭が目撃されました。 体長は８０センチメートル7から１メートルほどとみられています。 現場は線路付近で、近くには住宅街や幼稚園などがあります。 人への被害はありません。 市が注意を呼びかけています。