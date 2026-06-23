サッカーフランス代表FWのキリアン・ムバッペは22日（日本時間23日）、フィラデルフィア・スタジアムで行われたFIFAワールドカップ（W杯）2026グループステージ第2節のイラク戦に先発出場。2得点を挙げる活躍で、3－0の勝利に貢献した。2試合連続の2得点と、3大会目の出場となったW杯でも大暴れを見せる怪物アタッカー。その驚異的なスタッツに注目が集まっている。 ■クローゼに並ぶ