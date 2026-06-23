23日午後4時5分、長崎地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。 新たな発表は次のとおりです。 【レベル2 土砂災害注意報】 島原半島、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町 長崎地方気象台によりますと「南部」「北部」「五島」では、土砂災害に注意してください。 午後4時5分現在、長崎県に発表されている全ての土砂災害に関する気象情報は次のとおりです。 【レベル2 土砂災害注意報】 長崎南部全域