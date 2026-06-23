元埼玉西武ライオンズ監督・松井稼頭央（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。モデルで俳優の長女・松井遥南（25）から贈られた父の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】父の日プレゼントに嬉しそう！松井稼頭央＆長女・松井遥南の“親子ショット”※2枚目松井は「娘から父の日のプレゼント。ありがとう」とつづり、写真を投稿した。公開された写真には、「NO.1 DAD」と刻まれた黒いペンが写されており