太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終結したとされる日から23日で81年。沖縄は「慰霊の日」を迎えました。その沖縄では今年3月、辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校の女子生徒らが死亡し、高校の「平和学習」について、文部科学省が教育基本法に違反していると認定しました。沖縄ではどう受け止められているでしょうか。日本テレビ那覇支局の佐藤拓支局長に聞きます。沖縄戦の体験者や教育関係者からは、教育現場