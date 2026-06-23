ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、予定していた24日オリックス戦（みずほペイペイドーム）の先発を回避することになった。23日、取材対応した倉野投手コーチは「すぐに投げられる状態ではないです」と明かした。22日にみずほペイペイドームでの投手練習に参加したが、登板2日前のブルペン入りも回避していた。新加入の台湾人右腕は今季6試合登板で2勝3敗。前回7日のDeNA戦は6回6安打2失点で8日に出場選手登録