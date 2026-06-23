テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が２１日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は、５月に第１子男児が誕生したアンガールズ・田中卓志をメンバー全員でお祝い。番組からは赤ちゃんの睡眠、安全を見守ってくれる「ＣｕｂｏＡｉスマートベビーモニター（第３世代）」をプレゼントした。有吉は「ウチも、これ使ってるわ」と明かし「自分に使ってもいいんだよ？」と笑わせ