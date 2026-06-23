4月26日の広島戦で左手首を骨折した阪神・近本光司外野手（31）が23日、兵庫県尼崎市の2軍施設SGLスタジアムでランニングなどで体を動かした。患部のギプスはすでに外れており、この日は屋外のメイングラウンドでポール間走を約10本。徐々にギアは上がっており、復活へ向けて一歩ずつ前進を続けている。