ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮの大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣と俳優・秋田汐梨が２３日、都内で行われたグラフィックデザインツールＣａｎｖａのオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」制作発表会に出席した。同作は主演の大東演じるオタク男子と、ヒロインの秋田汐梨演じる元アイドル研究生がデザインを通じて心を通わせるところが見どころ。大東は「オタクの役を演じさ