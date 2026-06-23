約１か月間に３３２回、事件事故に関係のない１１０番を繰り返し、福井県警の業務を妨害したとして、敦賀署は２２日、県内の無職の男（４９）を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。「電話をかけたのは間違いないが、業務妨害したとは思っていない」と一部否認している。発表では、男は５月２日から３１日にかけて計３３２回、不要不急の１１０番を繰り返し、県警通信指令室の業務を妨害した疑い。同署によると、対応した警察官に