高尾紳路九段囲碁の日本棋院は23日、理事会を開き、任期満了で理事長を退任する武宮陽光六段（49）の後任に高尾紳路九段（49）を選んだ。任期は2年。高尾新理事長は千葉市出身、故藤沢秀行名誉棋聖門下。日本棋院東京本院所属。1991年にプロ入りし、2005年に本因坊を獲得。16年には当時、全七冠を独占していた井山裕太碁聖を破り、名人を獲得した。天元、十段も含め、七大タイトル獲得は通算8期。高尾新理事長は「棋士、職員